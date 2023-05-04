Сотрудники МИД Финляндии назвали инцидент с атакой на консульство РФ на Аландских островах «прискорбным»

Сотрудники МИД Финляндии прокомментировали нападение неизвестных на российское консульство на Аландских островах. Дипломаты назвали произошедший инцидент «прискорбным», пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Все случилось 3 мая в Мариехамне. По данным российского МИД, злоумышленники совершили в отношении консульства РФ акт вандализма, бросив на территорию представительства взрывное шумовое устройство и иные предметы.
Представители дипмиссии направили в МИД Финляндии ноту с требованием принять меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности. Сотрудники финской полиции уже начали предварительное расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России устанавливает обстоятельства нападения на консульство РФ на Аландских островах. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи ЧП.