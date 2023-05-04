Менеджер Виктория Шухат рассказала о пользе от перемены работы

Как пишет ИА «МедиаПоток», периодически меняя работу, человек учится себя преподносить, оперативно адаптироваться к новым условиям и накапливает разнообразный опыт. Даже если работник переходит на новое место с аналогичными обязанностями, ему все равно приходится заниматься своим развитием и обучаться, считает специалист.