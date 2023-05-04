Менеджер Виктория Шухат рассказала о пользе от перемены работы

Перемена работы раз в полтора-два года сегодня стала нормой. Тем более, в области самых востребованных профессий. Информацией о полезных факторах от перемены места работы поделилась эксперт в сфере управления Виктория Шухат.
Как пишет ИА «МедиаПоток», периодически меняя работу, человек учится себя преподносить, оперативно адаптироваться к новым условиям и накапливает разнообразный опыт. Даже если работник переходит на новое место с аналогичными обязанностями, ему все равно приходится заниматься своим развитием и обучаться, считает специалист.
По словам Шухат, в каждом коллективе существует собственная система коммуникаций, разрешения конфликтов, свои ценностные нормы и ориентиры. Если специалист перемещается внутри различных отраслей, в его арсенале постепенно формируется целый комплекс лайфхаков и инструментов.
Однако у подобного движения должно быть верное направление. Следует точно себе представлять, куда вы двигаетесь, чего хотите и какие новые знания и умения вам нужно получить, подчеркнула спикер.