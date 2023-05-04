Гниющие трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на улице Ильюшина в Петербурге

Полицейские обнаружили гниющие трупы мужчины и женщины в трехкомнатной квартире на улице Ильюшина в Петербурге. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Трупы жильцов трехкомнатной квартиры со значительными гнилостными изменениями находились на кроватях в разных комнатах. Тела мужчины и женщины направлены в морг для установления причины гибели.
Также сообщается, что правоохранители вскрыли квартиру по решению суда. Прочие детали инцидента на данный момент неизвестны.
Ранее в Петербурге нашли мертвым 19-летнего студента Морского колледжа. Также в общежитии учебного заведения в бессознательном состоянии обнаружили однокурсника погибшего студента с признаками отравления веществом депримирующего (угнетающего) действия.