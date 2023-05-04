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Правоохранители обнаружили тело пропавшей в Краснодарском крае девушки-аниматора

Происшествия
Правоохранители обнаружили тело пропавшей в Краснодарском крае девушки-аниматора

Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили тело девушки-аниматора, которая ранее пропала в Краснодарском крае. Задержаны трое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, праповавшая 19-летняя девушка была найдена ночь в Ленинградском районе региона. Тело убитой с признаками насильственной смерти следователи обнаружили в лесополосе. В рамках расследования убийства сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, имеющих судимость.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по пунктам «а,з» части второй статьи 105 УК РФ. Несколько дней назад следователи нашли в лесу автомобиль пропавших аниматоров.
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