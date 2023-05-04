Правоохранители обнаружили тело пропавшей в Краснодарском крае девушки-аниматора

Как сообщили в пресс-службе Следкома, праповавшая 19-летняя девушка была найдена ночь в Ленинградском районе региона. Тело убитой с признаками насильственной смерти следователи обнаружили в лесополосе. В рамках расследования убийства сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, имеющих судимость.