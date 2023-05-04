Полугодовалый младенец скончался через сутки после осмотра врача в Свердловской области

Участковый врач за сутки до смерти провела осмотр мальчика. Она сообщила, что не знает, как помочь ребенку и снова назначила ингаляции. На следующий день младенец скончался. После вскрытия выяснилось, что ребенок умер из-за асфиксии от отека гортани, вызванной острым инструктивным ларингитом. Мать обвиняет в смерти своего сына медиков и намерена добиться возбуждения уголовного дела.