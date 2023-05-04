Полугодовалый младенец скончался через сутки после осмотра врача в Свердловской области

Мать ребенка уверена, что в смерти ее ребенка виноваты врачи местной больницы в Нижнем Тагиле, сообщает Е1.RU.
Женщина рассказала, что ее ребенок родился недоношенным. Также она добавила, что уже на второй неделе своей жизни младенец стал страдать от кашля.
Врачи диагностировали у него бронхит, регулярно выписывали ингаляции и лекарства, дважды отправляли на госпитализацию. Однако после всех необходимых мер кашель все равно возвращался.
Участковый врач за сутки до смерти провела осмотр мальчика. Она сообщила, что не знает, как помочь ребенку и снова назначила ингаляции. На следующий день младенец скончался. После вскрытия выяснилось, что ребенок умер из-за асфиксии от отека гортани, вызванной острым инструктивным ларингитом. Мать обвиняет в смерти своего сына медиков и намерена добиться возбуждения уголовного дела.
Ранее сообщалось, что врачи в Волгограде неделю скрывали смерть пенсионерки от ее дочери. Медики заверяли, что с женщиной все в порядке. Утром одного дня дочери позвонил судмедэксперт и спросил, когда она заберет тело матери.