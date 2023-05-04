Читатели китайского портала «Гуаньча» заподозрили США и Великобританию в организации атаки БПЛА на Кремль

В организации атак дронов на Кремль в первую очередь заинтересованы страны Запада. Такую точку зрения выразили Читатели китайского портала «Гуаньча».
По мнению интернет-комментаторов, попытки ударить БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина максимально выгодны США и Великобритании. Благодаря подобной провокации западные страны по сути доводят конфликт на Украине до нового этапа эскалации.
По мнению одного из пользователей, Кремль атаковали не ради попытки покушения на лидера РФ. Комментаторы считают, что организаторам инцидента было важно «стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной».
Ранее китайский журналист Ху Сицзинь назвал целью атаки украинского БПЛА на Кремль демонстрацию силы.