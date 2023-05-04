«Сможем сбивать и их»: эксперт Красноперов о замене спутниками самолетов U-2 и БПЛА RQ-4 в ВВС США

США давно используют спутники для ведения разведки в зоне СВО и теперь они планируют полностью на них перейти, считает военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее издание Defense News сообщило, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки планируют отказаться от высотных самолетов-разведчиков Lockheed U-2 и стратегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk.
В статье журналисты ссылаются на проект оборонного бюджета на 2024 год, где отмечается, что указанная техника будет заменена спутниковой группировкой, способной предоставлять аналогичные изображения земной поверхности.
RQ-4 заменят в следующем году, а списание последних U-2 состоится в 2026-ом. В настоящее время парк последних насчитывает 27 единиц, которые, помимо основных задач, используются в качестве испытательных стендов для отработки современных технологий разведки и связи.
«Несомненно использование космических аппаратов куда более эффективно, чем указанные в статье летательные аппараты, поскольку это банально менее затратно для страны. К тому же спутники лучше проверяют, сканируют и фотографируют нужную территорию, любой квадрат можно просмотреть. А БПЛА — дорогостоящее оборудование, требующее постоянного обслуживания, заправки, ведения операторами и так далее», — заявил Красноперов, комментируя сообщение Defense News.
Необходимо отметить, что США используют Lockheed U-2 с 1957 года, машины являются одними из самых старых самолетов, находящихся на вооружении военно-воздушных сил страны.
«Нельзя также забывать о том, что на работу спутниковой группировки в меньшей степени влияет облачность и дождь. Для воздушной техники есть ограничения по местам полетов, куда залетать можно, куда нельзя. Достаточно вспомнить недавнее падение американского беспилотного в Черном море. Поэтому выгоднее использовать космические аппараты. Тем более, что Пентагон и так давно использует спутники для ведения разведки в зоне СВО и передает полученные данные Киеву. Но даже так, если России потребуется, спутники можно снять, технологии для этого у нас есть. Так что будем сбивать и их», — заключил собеседник ФАН.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщал, прекращение полетов Global Hawk не сделает ВСУ «глухими и слепыми».