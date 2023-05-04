Глава МИД Франции Катрин Голонна назвала атаку беспилотников на Кремль «странной и таинственной»

Атака беспилотных летательных аппаратов на здание Кремля в Москве «странный и таинственный» инцидент. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
В эфире радиостанции France Info она заявила, что не располагает особой информацией о происшествии. Также Колонна отказалась втягиваться в обсуждение различных версий атаки БПЛА.
«Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное «таинственный», — отметила глава МИД Франции.
В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаки беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Кремле. Отмечается, что в нападении были задействованы два БПЛА. Как сообщил RT, оба беспилотника были выведены из сроя.