Диетолог Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям есть чернику для улучшения сосудистой системы

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах черники, сообщает «Москва 24».
Королева утверждает, что черника обладает множеством полезных свойств, улучшающих работу мозга пожилых людей. В этой ягоде содержатся антиоксиданты и биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие. Врач рекомендует вводить ее в рацион для профилактики болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также рассеянного склероза.
Помимо этого, черника полезна для зрения – она предотвращает отслойку сетчатки и укрепляет сосуды в глазном яблоке. Также, Королева рассказала, что ягода способствует снижению артериального давления и улучшает работу мозга при регулярном ее употреблении.
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