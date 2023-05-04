Диетолог Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям есть чернику для улучшения сосудистой системы

Королева утверждает, что черника обладает множеством полезных свойств, улучшающих работу мозга пожилых людей. В этой ягоде содержатся антиоксиданты и биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие. Врач рекомендует вводить ее в рацион для профилактики болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также рассеянного склероза.