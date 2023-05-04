Министерство иностранных дел КНР отреагировало на попытку атаки беспилотного летательного аппарата на Кремль. Ведомство призвало Россию и Украину избегать эскалации конфликта.
МИД Китая считает, что Москве и Украине нужно не допускать таких действий, которые приведут к усугублению ситуации. Китайские аналитики ранее восприняли попытку атаки на Кремль как демонстрацию силы.
После происшествия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон ответственны за действия киевского режима. Она сообщила, что Запад уничтожил законную власть на Украине.