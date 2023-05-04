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МИД КНР призвал Москву и Киев избегать эскалации конфликта после атаки БПЛА на Кремль

Политика
МИД КНР призвал Москву и Киев избегать эскалации конфликта после атаки БПЛА на Кремль

Министерство иностранных дел КНР отреагировало на попытку атаки беспилотного летательного аппарата на Кремль. Ведомство призвало Россию и Украину избегать эскалации конфликта.

МИД Китая считает, что Москве и Украине нужно не допускать таких действий, которые приведут к усугублению ситуации. Китайские аналитики ранее восприняли попытку атаки на Кремль как демонстрацию силы.

После происшествия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон ответственны за действия киевского режима. Она сообщила, что Запад уничтожил законную власть на Украине.
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