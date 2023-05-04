Алтайскому школьнику подарили велосипед за предотвращение ДТП на железнодорожном переезде

Благодаря бдительности школьника удалось избежать столкновения товарного поезда с легковушкой, которая заглохла прямо на железнодорожном переезде. Мальчик своевременно оповестил о ЧП дежурную на станции, которая предупредила локомотивную бригаду о препятствии, сообщает «Алтайская правда».