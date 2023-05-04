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Алтайскому школьнику подарили велосипед за предотвращение ДТП на железнодорожном переезде

Общество
Алтайскому школьнику подарили велосипед за предотвращение ДТП на железнодорожном переезде

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги рассказала о похвальном поведении семиклассника из Боровихинской школы.

Благодаря бдительности школьника удалось избежать столкновения товарного поезда с легковушкой, которая заглохла прямо на железнодорожном переезде. Мальчик своевременно оповестил о ЧП дежурную на станции, которая предупредила локомотивную бригаду о препятствии, сообщает «Алтайская правда».

В итоге машинист успел затормозить и избежать неминуемого столкновения с автомобилем. Железнодорожники в награду за сообразительность вручили школьнику новенький велосипед.
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