Экс-депутат нашел человеческий череп на месте прокладки электрического кабеля в Тосненском районе Ленобласти

Человеческий череп обнаружили во время работ по прокладке электрического кабеля в Тосненском районе Ленинградской области. Странную находку сделал бывший депутат на месте, где должны были пройти коммуникации, пишет телеканал 78.ru.
Все случилось неподалеку от Любани. По данным СМИ, экс-парламентарий посчитал, что в земле нашли человеческие останки времен Великой Отечественной войны. Мужчина уточнил, что череп лежал в центре воронки.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка усомнились в версии местного жителя. В настоящий момент необычная находка отправлена на экспертизу, обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что житель деревни Келколово обнаружил человеческие останки у себя на даче в Ленобласти. Мужчина хотел набрать в колодце воды и увидел там скелет, после чего вызвал полицию.