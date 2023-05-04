Бывший немецкий наемник Йонас Краценберг 4 мая во время беседы с порталом t-online раскритиковал украинскую армию.
Боевик сказал, что украинские военачальники «слишком непостоянны и пластичны» в своих решениях. Простым солдатам же часто не хватает силы воли. Также армия очень коррумпирована, по мнению немца. Краценберг отметил, что часть людей, называвших себя бойцами спецназа или снайперами, на самом деле никогда до СВО не служили в рядах армии, а командиры периодически врали, чтобы скрыть свои ошибки.
Говоря об отношении к наемникам, «солдат удачи» пожаловался на низкие зарплаты для иностранцев. Дополнительный дискомфорт у европейца вызвало незнание языка – из-за этого нельзя было поспорить о сумме выплат. Помимо этого, Краценберг открыто заявил о том, что ВСУ считают наемников «пушечным мясом».
Йонас упомянул и военные преступления ВСУ. Бывший немецкий наемник признал, что украинская армия порой творила ужасные вещи. Однако он оправдал это тем, что подобное «бывает в каждой армии и на каждой войне».
Ранее наемник из Финляндии показал видео российского удара, который деморализовал бойцов «иностранного легиона» и отбил у них желание сражаться за ВСУ.