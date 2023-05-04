Сбежавший из зоны СВО немецкий наемник рассказал об отношении ВСУ к «солдатам удачи» как к пушечному мясу

Боевик сказал, что украинские военачальники «слишком непостоянны и пластичны» в своих решениях. Простым солдатам же часто не хватает силы воли. Также армия очень коррумпирована, по мнению немца. Краценберг отметил, что часть людей, называвших себя бойцами спецназа или снайперами, на самом деле никогда до СВО не служили в рядах армии, а командиры периодически врали, чтобы скрыть свои ошибки.