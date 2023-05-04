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Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Политика
Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Русскому языку в «освобожденном» Украиной Крыму места не найдется — там будет господствовать язык украинский, а рядом с ним — крымскотатарский, заявил на днях глава запрещенной с 2016 года в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа»✱ Рефат Чубаров.

Пафосный спич Рефата Абдурахмановича вызвал улыбки у всех, кто более-менее понимает, в каком положении находится пан Чубаров и почему он озвучивает совершенно несбыточные, но столь милые сердцу каждого украинского националиста прогнозы. Если абстрагироваться от драматических реалий СВО, то можно сказать, что мы сейчас присутствуем при достаточно любопытном аттракционе.

В стремительно удаляющийся от него «поезд» киевского мейнстрима, набитый властью, воинствующей русофобией и большими деньгами, все еще пытается вскочить человек, вместе с «Меджлисом» давно уже отправленный на свалку истории. Я имею в виду, конечно, Чубарова.

Как говорится, в любой драме есть место клоуну.

По большому счету, текущая невзрачная роль Рефата Абдурахмановича стала логичным следствием многолетних «трудов» «Меджлиса», его первого председателя Мустафы Джемилева, а также лично Чубарова по дестабилизации ситуации в Крыму и поддержке на Украине самых радикальных настроений в отношении России.

Предлагаю поближе познакомимся с печальной одиссеей господина Чубарова, а также «Меджлиса крымскотатарского народа».

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Полномочный явочным порядком вышеупомянутая организация официально появилась 6 июля 1991 года. «Меджлис» себя позиционировал как исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа, претендующий на полномочное представительство крымских татар.

С полномочным представительством у «Меджлиса» все было, мягко говоря, не совсем однозначно. Но во время развала СССР и торжества в Крыму украинской самостийности, явочным порядком можно было провернуть и не такое. А затем статус «Меджлиса» в глазах властей Украины как-то «устаканился», чему в немалой степени способствовала активная деятельность и непубличные связи Мустафы Джемилева, а также его подельника Рефата Чубарова, представляющих себя «выразителями надежд и чаяний» крымских татар. Возглавляя «Меджлис», Джемилев и Чубаров годами выстраивали схему собственного процветания.

В чем она заключалась? Ну, например, Джемилев (бессменный председатель «Меджлиса» с 1991-го по ноябрь 2013 года) и Чубаров (президент «Всемирного конгресса крымских татар», замглавы «Меджлиса», а позже — преемник Джемилева на посту председателя «Меджлиса») фактически замкнули на себя финансовые потоки, которые правительство Украины выделяло в помощь крымским татарам. Не меньшую выгоду лидерам «Меджлиса» приносило участие в спекуляциях земельными наделами, выделенными Киевом в Крыму «под татар».

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Когда наделов «меджлисовцам» не хватало, они без малейших колебаний устраивали самозахваты земли, а когда местные власти пытались этому вяло противодействовать, «Меджлис» отвечал крайне агрессивными акциями. В качестве примера таковых можно вспомнить инспирированный «меджлисовцами» штурм Верховного Совета Крыма в 1992 году.

Добавлю, что лидеры «меджлисовцев» прошли в народные депутаты Украины. Во многом – за счет явных и скрытых связей с руководством «Украинской народной партии «Рух». Но дело было, конечно, не только в этом. К началу 2000-х агрессивный стиль поведения «Меджлиса» начал рассматриваться Киевом не как помеха, а как весьма положительное качество самопровозглашенного «исполнительного органа Курултая». «Меджлисовцы» получили особое финансирование, которое шло через благотворительную организацию «Фонд «Крым» и ряд местных банков, плюс - квоту на значительное представительство в крымском парламенте.

Почему Киев внезапно преисполнился симпатиями к «Меджлису»? Потому что руководство Украины стало использовать эту организацию как противовес русскоязычному населению в Крыму. Именно за функцию нелегальных боевиков «Меджлис» и приобрел различные преференции, значительное финансирование, а также особый правовой статус. Впрочем, «меджлисовцы» не чурались и иных покровителей.

Напомню — та же Турция никогда не забывала о своих интересах в когда-то утраченном Крыму. После распада Советского Союза, Анкара осуществляла множество программ среди татарского населения Крыма по повышению его лояльности к Турции. Естественно, что «меджлисовцы», находившиеся в постоянной конфронтации с русскоязычным населением крымского полуострова, пришлись турецкому руководству весьма ко двору. У Чубарова и Джемилева установились доверительные отношения как с членами турецкого правительства, так и с представителями турецких спецслужб.

Кроме того, у «Меджлиса крымскотатарского народа» появились тесные связи с украинскими радикалами и салафитами из таких ныне запрещенных в РФ организаций, как УНА-УНСО✱ и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱✱.

С оглядкой на этот бэкграунд, уже не вызывает удивления тот факт, что «Меджлис» — организация, целью которой официально были заявлены защита и помощь репрессированному народу, к началу событий «Крымской весны» выродилась в полукриминальное сообщество, паразитирующее на своих земляках, а также являвшееся проводником агрессивных националистических и русофобских идей.

«Меджлис» пускается во все тяжкие

Разумеется, когда Киев полыхнул «Евромайданом», а Крым начал «дрейф» в сторону «родной гавани», конструкция «меджлисовского ханства» стала рушиться. Хорошо налаженный бизнес Джемилева и Чубарова затрещал по швам, годами наживавшееся влияние «Меджлиса» грозило обратиться в ничто.

Как следствие, в феврале 2014 года «Меджлис» оказался единственной общественной организацией в Крыму, выступившей против воссоединения полуострова с Россией. Рефат Чубаров заявил тогда, что «крымские татары не дадут оторвать Крым от Украины».

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

26 февраля «меджлисовцы» спровоцировали массовые беспорядки в Симферополе у здания Верховного Совета АР Крым, во время которых пострадало более 30 человек, а жители Крыма Игорь Постный и Валентина Корнева погибли. Далее игнорировать возможные негативные последствия действий руководства «Меджлиса» Москва не могла.

27 февраля в 4 часа 20 минут около 30 бойцов российских Сил специальных операций взяли здания Верховного совета и Совета министров Крыма под свою охрану. Одновременно другие «вежливые люди» начали выемку оружия из тайников, устроенных в Крыму боевиками «Меджлиса» и украинскими националистами. В тот же день прокиевское правительство Крыма было отправлено в отставку. Новым премьер-министром Крыма избрали лидера «Русского единства» Сергея Аксенова.

Оказавшись в буквальном смысле обезоруженным, Чубаров не терял надежды как-то «отыграть все назад». Он объявил о непризнании правительства Аксенова и стал призывать крымских татар и других крымчан к бойкоту референдума о воссоединении полуострова с РФ. Меж тем в Москве честно пытались образумить «меджлисовцев». 12 марта Джемилев встретился в Москве с бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, а затем имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Увы, это не помогло. 15 марта, за день до крымского референдума, «Меджлис» заявил о непризнании готовящегося голосования, «проводимого с целью изменить территориальную принадлежность Крыма». Надежды «меджлисовцев» сорвать референдум оказались тщетными. Тогда 18 марта в «Меджлисе» объявили, что организация не признает договор о воссоединении Крыма с Россией.

В подобном поведении «меджлисовцев» не было ничего неожиданного. «Меджлис» был и оставался плоть от плоти коррумпированного режима украинского государства, где организация Джемилева и Чубарова выполняла функции жандарма собственного народа и «кнута» в отношении русскоязычного населения. Ну и не будем забывать, конечно, о доходах и влиянии лидеров «Меджлиса». Терять их Чубарову и Ко крайне не хотелось, а сохранить оные после воссоединения Крыма с РФ «меджлисовцам» было весьма проблематично.

Поскольку отношения «Меджлиса» с российскими властями после марта 2014 года ожидаемо продолжали накаляться, «меджлисовцы» и их приближенные стали перебираться из Крыма в «Незалежную», где их встречали с распростертыми объятиями как «борцов с российской агрессией». Тем временем крымскотатарское меньшинство получило свои законные права как национальный субъект Крыма, чей статус и язык были закреплены в основополагающих документах региона.

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

По этой причине распиаренный украинскими медиа исход «меджлисовцев» из Крыма на деле оказался очень малочисленным. Однако именно эта небольшая группа отщепенцев стараниями Чубарова, Джемилева и сбежавшего на Украину бывшего и.о. зампреда Совета министров Крыма Ленура Ислямова стала локомотивом деструктивной политики «меджлисовцев» в отношении России и родного полуострова.

По-прежнему желая «отыграть все назад», «меджлисовцы» пустились во все тяжкие. Они инициировали торговые, водные и прочие «блокады» крымского полуострова. Организовывали пропагандистские кампании, «уличавшие» Россию в «притеснениях крымскотатарского населения». Мечтали о диверсии против энергомоста в Крым и Крымского автодорожно-железнодорожного моста. Участвовали в формировании из числа националистов «добробатов», воевавших в Донбассе.

Пытались создавать агентурные сети среди мусульман в Крыму и на континентальной части РФ, а затем «продавать» эти сети иностранным бенефициарам. Принимали участие в транзите джихадистов из Сирии и Ирака через Украину в Европу. Ну и, самое главное, «меджлисовцы» постоянно искали спонсоров всей этой своей бурной деятельности.

В частности, Чубаров очень рассчитывал получить прямое финансирование в Турции и саудовских монархиях. Однако записных авантюристов, готовых давать деньги неуправляемой группе радикалов, отиравшейся в Киеве и у границы с российским Крымом, ни среди турок, ни среди саудитов не нашлось. Зато таковые отыскались в украинской столице, благо «Меджлис» прочно вошел в постмайданную политическую систему Украины.

Поддержав на выборах Петра Порошенко, руководство «Меджлиса» получило от этого свою долю преференций, создав, таким образом, устойчивый союз с новым президентом «Незалежной». Чубаров и Джемилев стали депутатами нового созыва Рады. Наконец, начиная с 2016 года «Меджлис» стал официально финансироваться правительством Украины. Одновременно с этим «Меджлис» в России был отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен – «Совпадение? Не думаю!»

Бредни не первой свежести

В том же 2016-м российская сторона начала активное расследование противоправной деятельности лидеров «Меджлиса» и их пособников, итог которого оказался вполне предсказуемым.

10 декабря 2020 года Верховный суд Республики Крым заочно приговорил Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима из-за организации энергетической блокады Крымского полуострова.

1 июня 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Рефата Чубарова, за организацию массовых беспорядков и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, заочно приговорили в Крыму к 6 годам лишения свободы и штрафу.

Последним из «большой тройки» «меджлисовцев», кому досталось на орехи от крымской Фемиды, оказался Мустафа Джемилев. Верховный суд Крыма ужесточил заочный приговор экс-председателю «Меджлиса» с 2 лет условного до 3 лет реального срока в колонии, исключив амнистию.

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Словом, в России ничего хорошего лидеров «Меджлиса» теперь точно не ожидало. На Украине же «меджлисовцам» жилось вольготно до мая 2019-го, после чего выяснилось, что новые президентские выборы Порошенко с треском проиграл Зеленскому. С Владимиром Александровичем у Чубарова и Ко отношения не заладились. Ну, просто потому что команда «пана Зе» воспринимала «меджлисовцев» исключительно, как сторонников «пана По». Уже одно это снизило интерес нового руководства Украины к «Меджлису» и его деятельности практически до нуля.

Лидеры организации не прошли в новый состав Рады, финансирование «Меджлиса» уменьшилось, а затем и вовсе прекратилось. Более того, в начале 2021 года прошла информация о настойчивом предупреждении со стороны Банковой в адрес Чубарова избегать публичных выступлений. В повестку любимого детища Зеленского – международной переговорной площадки «Крымская платформа» — «Меджлис» оказался не включен. Администрация «пана Зе» мягко, но решительно изолировала «меджлисовцев» – Чубарову заблокировали коммуникации с дипломатами и СМИ, а также не дали «повидаться» с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита того в Киев в мае 2021-го. Этим офис президента Украины дал понять «меджлисовцам», что повестка крымских татар отныне может использоваться только в интересах Банковой.

«Меджлис», его лидеры и лично Чубаров оказались в подвешенном положении, без денег и без серьезных перспектив. Какая ирония судьбы! — «меджлисовцы» громко кричали о «притеснениях» со стороны российских властей и долго действовали против Москвы в интересах Киева, а загнобил их в итоге президент Украины, сам на каждом углу неустанно декламирующий, что является «жертвой российской агрессии»!

Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

После 2021 года Чубаров сотоварищи были в украинском политикуме задвинуты даже не на вторые или третьи роли, а и вовсе куда-то на «антресоли». Разумеется, такое положение дел наших фигурантов совершенно не устраивало. Но изменить сложившийся status quo «меджлисовцы», лишенные действенной поддержки со стороны Банковой и иностранных спонсоров, не могли. Так они и прозябали почти в полном забвении, пока не грянула СВО, которую «меджлисовцы» восприняли как шанс на то, чтобы вновь стать в Киеве востребованными и хорошо оплачиваемыми фигурами.

Не имея возможности сделать что-то большее для привлечения внимания к своей персоне, чем распространять вздорные сплетни, Чубаров принялся тиражировать слухи о том, что, мол, как только ВСУ одержат «перемогу» над армией России и ворвутся в Крым, на полуострове немедленно начнется восстание «меджлисовского подполья». Последнее, якобы, столь многочисленно, что в страхе перед ним россияне уже массово бегут с полуострова!..

Бредни эти были, прямо скажем, не первой свежести, а посему не стали сенсацией даже на страницах таких украинских инфопомоек как «Думська» и «Цензор.нет». Ни киевскому режиму, ни украинской общественности, глас Чубарова, звучавший с политических «антресолей», оказался совершенно не интересен. Тогда Чубаров на пару с Джемилевым в ноябре 2022 года добился аудиенции у Эрдогана в Стамбуле. Встреча с президентом Турции оставила у «меджлисовцев» много теплых воспоминаний, но главного – денег не принесла.

Политический фрик и аутсайдер

К началу мая 2023 года Чубаров и Ко на воюющей Украине продолжали оставаться никому не нужными фриками. Не желая с этим смириться, Рефат Абдурахманович по инерции еще хорохорится, еще воинственно потрясает кулаками, виртуально «освобождает» Крым и даже столь же виртуально «изгоняет» с полуострова русский язык.

Любой ценой Чубаров пытается доказать Зеленскому и его команде, что он, глава «Меджлиса», для украинских нацистов свой. Он разве что не кричит Банковой «Возьмите меня к себе, я вам пригожусь!..» Но в том-то и дело, что ставший политическим фриком и аутсайдером Чубаров «пану Зе» абсолютно не нужен. Ни с «Меджлисом», ни без него.

Почему?

Во-первых, потому что в условиях СВО никакой пользы Киеву обанкротившиеся «меджлисовцы» принести не в состоянии. Они — отработанный материал.

Во-вторых, потому что Владимир Зеленский, де-факто, сам сейчас является политическим фриком и аутсайдером. Зачем ему еще один такой же «мистер никто» — Чубаров? Правильный ответ — незачем.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
  • ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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