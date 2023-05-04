Превратившийся в политического фрика Рефат Чубаров «пророчит» изгнание из Крыма русского языка

Любой ценой Чубаров пытается доказать Зеленскому и его команде, что он, глава «Меджлиса», для украинских нацистов свой. Он разве что не кричит Банковой «Возьмите меня к себе, я вам пригожусь!..» Но в том-то и дело, что ставший политическим фриком и аутсайдером Чубаров «пану Зе» абсолютно не нужен. Ни с «Меджлисом», ни без него.