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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел из-за атаки БПЛА

Происшествия
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел из-за атаки БПЛА

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошло в связи с атакой беспилотников. Соответствующей информацией поделились в экстренных службах Южного федерального округа.

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Ранее сообщалось, что на месте происшествия случилось возгорание резервуара с нефтепродуктами.

«Четыре штуки [БПЛА] было, все потушено, один не взорвался, упал, его сейчас еще подорвут [контролируемо]», — подчеркнули в сообщении.

Прежде стало известно, что пожар на предприятии вспыхнул около 3:00 по московскому времени 4 мая. Площадь пожара составила 400 кв. м.
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