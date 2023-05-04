Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел из-за атаки БПЛА

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошло в связи с атакой беспилотников. Соответствующей информацией поделились в экстренных службах Южного федерального округа.
Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Ранее сообщалось, что на месте происшествия случилось возгорание резервуара с нефтепродуктами.
«Четыре штуки [БПЛА] было, все потушено, один не взорвался, упал, его сейчас еще подорвут [контролируемо]», — подчеркнули в сообщении.
Прежде стало известно, что пожар на предприятии вспыхнул около 3:00 по московскому времени 4 мая. Площадь пожара составила 400 кв. м.