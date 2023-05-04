Крупные российские банки ужесточили условия по ипотечному кредитованию

Помимо банков, которые подняли ставки по ипотеке в начале месяца, три финансовые организации анонсировали ужесточение условий по оформлению кредитования после 15 мая, сообщает РБК.
Российские банки массово стали пересматривать условия оформления кредита на недвижимость. Так, Московский кредитный банк поднял на 0,8% ставку по ипотеке на строящееся жилье до 11,5%, Совкомбанк — на 0,5% до 11,99% годовых, а банк «Санкт-Петербург» в среднем на 0,3%, до 5,65% по семейной ипотеке и до 7,65% по льготной ипотеке на новостройки.
Известно, Газпромбанк и Росбанк анонсировали повышение ставок с 15 мая. Отмечается, что в ВТБ, Промсвязьбанке, «Уралсибе» и Абсолют Банке пока не намерены пересматривать условия кредитования.
Ранее Совет Федерации скорректировал правила по оплате ипотеки для некоторых категорий граждан. Кредитные каникулы будут доступны гражданам, попавшим в зону влияния ЧС природного или техногенного характера.