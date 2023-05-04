Крупные российские банки ужесточили условия по ипотечному кредитованию

Российские банки массово стали пересматривать условия оформления кредита на недвижимость. Так, Московский кредитный банк поднял на 0,8% ставку по ипотеке на строящееся жилье до 11,5%, Совкомбанк — на 0,5% до 11,99% годовых, а банк «Санкт-Петербург» в среднем на 0,3%, до 5,65% по семейной ипотеке и до 7,65% по льготной ипотеке на новостройки.