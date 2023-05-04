КАД в Ленобласти на время перекрыли из-за уничтожения самодельного взрывного устройства в Буграх

Возле жилого дома в поселке Бугры Ленинградской области местные жители обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Для его уничтожения экстренным службам пришлось перекрыть КАД.
Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел 3 мая в районе 21:30 по московскому времени. Вызывающий подозрения сверток в черном пакете обнаружили местные жители на улице Парковой вблизи пятиэтажки.
После проведенного кинологами и взрывотехниками осмотра стало ясно, что в свертке находится СВУ, оснащенное микросхемой и элементами питания. Самоделка весом 500 грамм могла взорваться в любой момент.
Специалисты приняли решение обезвредить СВУ на месте. Для обеспечения безопасности в ходе ликвидации устройства движение на внешнем кольце КАД в районе 27 километра было временно перекрыто. Для уничтожения свертка использовали гидродинамический разрушитель.
Ранее в одном из продуктовых магазинов Хабаровска обнаружили сразу два СВУ. Они были начинены бездымным порохом типа «Сунар».