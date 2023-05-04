Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым началась в соборе Троицы Живоначальной в Подмосковье

В городе Щелково Московской области началась церемония прощания с советским и российским модельером Вячеславом Зайцевым. В собор Троицы Живоначальной 4 мая пришли родные, близкие и поклонники дизайнера.
Организаторы решили, что формат траурной церемонии будет открытым. В связи с этим в Подмосковье приехали желающие проводить народного художника России в последний путь. Неравнодушные пришли в собор с цветами и венками.
Зайцев скончался 30 апреля. Многие артисты и представители сферы моды назвали смерть модельера большой утратой. Дизайнера похоронят в Жегаловском кладбище.