Правоохранители в Подмосковье задержали «садовода» с наркотиками

Как пишет издание «Вести Подмосковья», мужчина сделал специальный парник в двух комнатах, где поставил специализированные тепловые лампы для культивации растительных наркотиков. В ходе осмотра жилища задержанного оперативники изъяли два полимерных пакета с измельченной листвой, засушенные растения и 10 горшков с кустами, по внешнему виду напоминающими наркосодержащие растения, рассказали в региональном ГУ МВД России.