Правоохранители в Подмосковье задержали «садовода» с наркотиками

Полицейские задержали 34-летнего жителя Павловского Посада, культивировавшего в частном доме наркотические растения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», мужчина сделал специальный парник в двух комнатах, где поставил специализированные тепловые лампы для культивации растительных наркотиков. В ходе осмотра жилища задержанного оперативники изъяли два полимерных пакета с измельченной листвой, засушенные растения и 10 горшков с кустами, по внешнему виду напоминающими наркосодержащие растения, рассказали в региональном ГУ МВД России.
Экспертиза показала, что изъятое растение содержит наркотические вещества. Общая масса составила 700 г. В отношении «садовника» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Суд взял с фигуранта подписку о невыезде и надлежащем поведении.