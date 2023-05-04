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Аэропорт Йошкар-Олы капитально обновят до конца 2024 года

Экономика
Аэропорт Йошкар-Олы капитально обновят до конца 2024 года

Власти Марий Эл поставили задачу в течение 2023-го и 2024-го годов радикально модернизировать аэропорт Йошкар-Олы.

По планам строительство развернется на площади более 200 тысяч квадратных метров, включая терминал на площади около шести тысяч квадратных метров. В итоге пропускная способность аэропорта должна вырасти в четыре раза. Взлетно-посадочную полосу предстоит увеличить на 300 метров, ее протяженность достигнет двух километров 701 метра при ширине в 42 метра, сообщает «МедиаПоток».

На модернизацию взлетно-посадочной полосы выделяется 5,5 миллиарда рублей. Строительство нового терминала обойдется в 1,5 миллиарда рублей.Также предусмотрено возведение множества сопутствующих объектов инженерной и социальной инфраструктуры, включая новые подъездные пути.
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