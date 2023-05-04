Аэропорт Йошкар-Олы капитально обновят до конца 2024 года

По планам строительство развернется на площади более 200 тысяч квадратных метров, включая терминал на площади около шести тысяч квадратных метров. В итоге пропускная способность аэропорта должна вырасти в четыре раза. Взлетно-посадочную полосу предстоит увеличить на 300 метров, ее протяженность достигнет двух километров 701 метра при ширине в 42 метра, сообщает «МедиаПоток».