Пьяный житель Ленобласти проломил брату череп металлической мясорубкой в Выборгском районе

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 2 января в поселке Красный Холм в Ленинградской области. В ходе бытового конфликта, возникшего на фоне распития спиртных напитков Борисов П. нанес несколько ударов по голове Борисова А. металлической мясорубкой.