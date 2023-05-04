Пьяный житель Ленобласти проломил брату череп металлической мясорубкой в Выборгском районе

Житель Выборгского района в результате пьяной ссоры ударил брата металлической мясорубкой. У пострадавшего выявлены многочисленные травмы головы.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 2 января в поселке Красный Холм в Ленинградской области. В ходе бытового конфликта, возникшего на фоне распития спиртных напитков Борисов П. нанес несколько ударов по голове Борисова А. металлической мясорубкой.
Позднее, 4 января, в дежурную часть УМВД поступил звонок из ГБУЗ ЛОЛ «Выборгская МБ». Медики сообщили о поступившем к ним Борисова А. в состоянии средней тяжести. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый сдавленный оскольчатый переломом затылочной кости.
По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 3 мая Борисов П. был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Амурской области задержали жителя Белогорска по подозрению в убийстве. Предположительно, мужчина в ходе пьяной ссоры забил знакомого кочергой.