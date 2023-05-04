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Пентагон сообщил о передаче Украине военной помощи на 35,7 млрд долларов с начала боевых действий

Украина
Пентагон сообщил о передаче Украине военной помощи на 35,7 млрд долларов с начала боевых действий

Соединенные Штаты Америки отправили киевскому режиму свыше 35,7 млрд долларов военной помощи с начала специальной военной операции на украинской территории. Соответствующей информацией поделились в Пентагоне.

Об этом стало известно в четверг, 4 мая. В Министерстве обороны государства добавили, что Вашингтон передал Киеву 36,4 млрд долларов за период нахождения Джо Байдена на посту президента страны.

Ранее стало известно о намерении Соединенных Штатов передать украинскому правительству гаубицы натовского калибра. Об этом прежде заявили в Пентагоне. Подробностями поделилась «Национальная служба новостей».
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