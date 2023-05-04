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Представитель МИД РФ Мария Захарова: «натовские» кураторы уничтожили законную власть на Украине

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова: «натовские» кураторы уничтожили законную власть на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о роли Запада в политике Украины. Она обвинила власти Вашингтона и Лондона в действиях киевского режима.

Представитель МИД РФ Мария Захарова: «натовские» кураторы уничтожили законную власть на Украине

Захарова оставила комментарий по геополитической обстановке в личном Telegram-канале. Она подчеркнула, что «натовские создатели и кураторы» уничтожили законную власть на Украине, а затем поставили управлять страной авантюристов и бандитов. При этом Запад, по словам официального представителя ведомства, предоставлял Киеву деньги и оружие, а также внушил чувство вседозволенности и безнаказанности.

Ранее в Кремле сообщили о попытке украинской стороны нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело о теракте.
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