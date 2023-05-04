Россия за пять лет продала Судану БПЛА на 360 миллионов рублей

По данным из проекта стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года, опубликованных на сайте Минпромторга, Судан закупил российских БПЛА на 360 миллионов рублей — это составляет 62% от общего объема экспорта. Кроме того, 12% приходятся на Венесуэлу. Еще 9% закупил Узбекистан. Эксперты отмечают, что у российских беспилотников высокий экспортный потенциал.