Россия за пять лет продала Судану БПЛА на 360 миллионов рублей

Экспорт российских БПЛА за 2018-2022 годы составил 600 миллионов рублей. Чаще всего у России беспилотники покупал Судан.
По данным из проекта стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года, опубликованных на сайте Минпромторга, Судан закупил российских БПЛА на 360 миллионов рублей — это составляет 62% от общего объема экспорта. Кроме того, 12% приходятся на Венесуэлу. Еще 9% закупил Узбекистан. Эксперты отмечают, что у российских беспилотников высокий экспортный потенциал.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что сегодня утром в небе над российским регионом система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА.