Мэр Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление о сложении полномочий после пожара с двумя погибшими

Глава недавно пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва Геннадий Макаров решил уйти в отставку. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В ведомстве заявили, что глава поселка подал заявление о досрочном сложении полномочий. Документ будет рассмотрен думой Сосьвинского городского округа.
Стоит отметить, что в ходе масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области сгорело почти 100 объектов недвижимости, двое человек погибли. В общей сложности пожар охватил около 9 тысяч квадратных метров. По данному инциденту Следственным комитетом было возбуждено три уголовных дела.