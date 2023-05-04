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Мэр Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление о сложении полномочий после пожара с двумя погибшими

Общество
Мэр Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление о сложении полномочий после пожара с двумя погибшими

Глава недавно пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва Геннадий Макаров решил уйти в отставку. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ведомстве заявили, что глава поселка подал заявление о досрочном сложении полномочий. Документ будет рассмотрен думой Сосьвинского городского округа.

Стоит отметить, что в ходе масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области сгорело почти 100 объектов недвижимости, двое человек погибли. В общей сложности пожар охватил около 9 тысяч квадратных метров. По данному инциденту Следственным комитетом было возбуждено три уголовных дела.
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