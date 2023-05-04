Мэр Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление о сложении полномочий после пожара с двумя погибшими

Стоит отметить, что в ходе масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области сгорело почти 100 объектов недвижимости, двое человек погибли. В общей сложности пожар охватил около 9 тысяч квадратных метров. По данному инциденту Следственным комитетом было возбуждено три уголовных дела.