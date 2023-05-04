Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов и посетит МУС

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с министрами обороны и иностранных дел Нидерландов и посетит Международный уголовный суд 4 мая, в четверг. Соответствующей информацией поделилось издание Politico.
Встреча политиков состоится после поездки украинского президента в Финляндию. Также отмечается, что 4 мая Зеленский должен выступить с речью «Нет мира без справедливости для Украины».
«В четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен», — указывается в материале газеты.
Ранее сообщалось, что Москва предупредила Киев о печальных последствиях в связи с началом наступления ВСУ. Подробности передает «Национальная служба новостей».