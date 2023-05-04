Американский правозащитник Барака заявил о возможности завершения конфликта на Украине в обозримой перспективе

Запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины может не увенчаться успехом. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака в своих социальных сетях.
Барака отметил, что в ближайшее время украинский конфликт может быть завершен. Более того, он добавил, что американские СМИ «вводят в заблуждение» жителей США, освещая события на Украине.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между мирными переговорами и продолжением боевых действий. По его мнению, затягивание конфликта грозит еще большими потерями, передает «Национальная Служба Новостей».