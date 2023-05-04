Американские ученые составили рейтинг самых опасных напитков для пациентов с сахарным диабетом

Медработники США около 40 лет изучали влияние напитков на пациентов с диабетом 2-го типа и уровень их смертности. Выводы были опубликованы в журнале The BMJ.
В исследовании приняли участие более 15 тысяч американских медиков с установленным диагнозом. Раз в два-четыре года они заполняли опросник, в котором перечисляли наиболее часто употребляемые напитки. По итогу ученые составили рейтинг наиболее опасных напитков при диабете.
Так, самый высокий коэффициент смертности показали сахаросодержащие напитки и молоко (1,2). На втором месте по вредности оказались фруктовые соки (0,98) и напитки с подсластителями (0,96). Примечательно, что кофе показал наименьший коэффициент среди всех напитков — 0,74, когда как вода имеет показатель 0,77.
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