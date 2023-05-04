Американские ученые составили рейтинг самых опасных напитков для пациентов с сахарным диабетом

В исследовании приняли участие более 15 тысяч американских медиков с установленным диагнозом. Раз в два-четыре года они заполняли опросник, в котором перечисляли наиболее часто употребляемые напитки. По итогу ученые составили рейтинг наиболее опасных напитков при диабете.