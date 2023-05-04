«Балет» и «Сантехники Белого дома» попали в список лучших сериалов мая в России

Из новинок нужно отметить интересный проект «Балет», загадочную «Кошку» и темпераментный «Плейлист волонтера». В списке иностранных новых картин отмечается сериал «Сантехники Белого дома», который реально рассказывает о канализации в Овальном кабинете и других правительственных комнатах Соединенных Штатов Америки.