«Балет» и «Сантехники Белого дома» попали в список лучших сериалов мая в России

Каждый месяц в эфире или на интернет-площадках киностудии представляют новые сериалы. СМИ выбрали лучшие из них, передает портал «Культуромания».
Так, отечественный многосерийный фильм «Мир! Дружба! Жвачка!» получит продолжение — его продлили на третий сезон. Также сиквелы выйдут у «Мосгаза. Дело № 9», «БиМа», и «Отчаянной невесты».
Из новинок нужно отметить интересный проект «Балет», загадочную «Кошку» и темпераментный «Плейлист волонтера». В списке иностранных новых картин отмечается сериал «Сантехники Белого дома», который реально рассказывает о канализации в Овальном кабинете и других правительственных комнатах Соединенных Штатов Америки.
Проекты «Фабур», «Бункер» и «Детектив под кайфом» тоже стоит посмотреть. Все вышеперечисленные ленты вполне смогут развлечь аудиторию в длинные майские выходные.
Стоит отметить, что канадская компания Lionsgate Television разрабатывает сериал по серии фильмов «Сумерки». Сценаристом этого проекта станет станет Шинейд Дейли («Ходячие мертвецы: Потусторонний мир»).