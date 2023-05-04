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«Балет» и «Сантехники Белого дома» попали в список лучших сериалов мая в России

Общество
«Балет» и «Сантехники Белого дома» попали в список лучших сериалов мая в России

Каждый месяц в эфире или на интернет-площадках киностудии представляют новые сериалы. СМИ выбрали лучшие из них, передает портал «Культуромания».

Так, отечественный многосерийный фильм «Мир! Дружба! Жвачка!» получит продолжение — его продлили на третий сезон. Также сиквелы выйдут у «Мосгаза. Дело № 9», «БиМа», и «Отчаянной невесты».

Из новинок нужно отметить интересный проект «Балет», загадочную «Кошку» и темпераментный «Плейлист волонтера». В списке иностранных новых картин отмечается сериал «Сантехники Белого дома», который реально рассказывает о канализации в Овальном кабинете и других правительственных комнатах Соединенных Штатов Америки.

Проекты «Фабур», «Бункер» и «Детектив под кайфом» тоже стоит посмотреть. Все вышеперечисленные ленты вполне смогут развлечь аудиторию в длинные майские выходные.

Стоит отметить, что канадская компания Lionsgate Television разрабатывает сериал по серии фильмов «Сумерки». Сценаристом этого проекта станет станет Шинейд Дейли («Ходячие мертвецы: Потусторонний мир»).
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