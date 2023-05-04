Посол Анатолий Антонов назвал абсурдными заявления Вашингтона об атаке украинского БПЛА на Кремль

Официальные заявления Вашингтона относительно атаки украинского БПЛА на Кремль являются абсурдными и циничными. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Со стороны киевского режима в ночь на 3 мая была совершена попытка удара с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Всего украинские военные задействовали два беспилотника. Они оба оказались выведены из строя.
Посол подчеркнул, что данную террористическую атаку спланировали украинские власти. Ее целью, по его словам, была ликвидация российского президента, но Вашингтон отказывается это признавать.
«Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом», — заявил Антонов.
Накануне стало известно, что бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь посвятил материал атаке киевских беспилотников на Кремль. Целью организации террористического акта он назвал демонстрацию силы.