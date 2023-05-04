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Жители Новосибирска удивились появившейся перед ночным клубом куче мусора

Происшествия
Жители Новосибирска удивились появившейся перед ночным клубом куче мусора

Заметившие по утру груду мусора в самом центре Новосибирска поделились этой новостью в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, неизвестные злоумышленники ночью подъехали на грузовике к популярному ночному клубу на Вокзальной магистрали в самом центре Новосибирска и выгрузили мусор прямо перед входом в заведение Среди комментариев к этой информации имеются и предположения относительно криминального следа подобной выходке, сообщает sibkray.ru.

Некоторые пользователи соцсетей допустили, что кто-то мог за что-то отомстить таким оригинальным способом владельцам заведения, насмотревшись сериалов о мафиози в стиле «Клан Сопрано».
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