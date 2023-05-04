Сокращение субсидий от государства на 1,5 млрд рублей привело к отмене части рейсов в России

Отведенные на субсидирование программы полетов по России средства привели к отмене рейсов по стране. Их объем на 2023 год снизился на 1,5 млрд рублей, с девяти до 7,5 млрд рублей.
Согласно информации знакомых с ситуацией источников, размер финансовой поддержки от государства сократился из-за необходимости экономить на фоне дефицита бюджета. Изменения отразились на количестве осуществляемых полетов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, сообщает газета «Известия».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему 1С. Таким образом, компания откажется от немецкой программы в рамках импортозамещения.