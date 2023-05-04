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Китайский журналист Ху Сицзинь назвал целью атаки украинского БПЛА на Кремль демонстрацию силы

Происшествия
Китайский журналист Ху Сицзинь назвал целью атаки украинского БПЛА на Кремль демонстрацию силы

Бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь 4 мая написал материал, посвященный атаке БПЛА на Кремль. В тексте китайский журналист указал, зачем Украина решила нанести эти удары.

Колумнист считает, что атака беспилотников была совершена не ради убийства президента РФ Владимира Путина. По мнению экс-главреда издания, реальная цель атаки заключалась в том, чтобы продемонстрировать украинскую военную силу, вызвать шок в российском обществе и сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы. Таким образом Киев попытался подорвать уверенность россиян в успешном для РФ завершении СВО, отмечает журналист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы государства Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки БПЛА.
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