Китайский журналист Ху Сицзинь назвал целью атаки украинского БПЛА на Кремль демонстрацию силы

Бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь 4 мая написал материал, посвященный атаке БПЛА на Кремль. В тексте китайский журналист указал, зачем Украина решила нанести эти удары.
Колумнист считает, что атака беспилотников была совершена не ради убийства президента РФ Владимира Путина. По мнению экс-главреда издания, реальная цель атаки заключалась в том, чтобы продемонстрировать украинскую военную силу, вызвать шок в российском обществе и сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы. Таким образом Киев попытался подорвать уверенность россиян в успешном для РФ завершении СВО, отмечает журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы государства Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки БПЛА.