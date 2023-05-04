Китайский журналист Ху Сицзинь назвал целью атаки украинского БПЛА на Кремль демонстрацию силы

Колумнист считает, что атака беспилотников была совершена не ради убийства президента РФ Владимира Путина. По мнению экс-главреда издания, реальная цель атаки заключалась в том, чтобы продемонстрировать украинскую военную силу, вызвать шок в российском обществе и сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы. Таким образом Киев попытался подорвать уверенность россиян в успешном для РФ завершении СВО, отмечает журналист.