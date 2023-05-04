Суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшую невестку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Экс-супруга обвиняется в самоуправстве и похищении человека. Находиться Сатыбалды будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Более того, суд намерен обратиться к действующему главе государства Касым-Жомарт Токаеву с просьбой о лишении бывшей невестки Назарбаева госнаграды — ордена «Курмет».