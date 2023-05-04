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Суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшую невестку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Происшествия
Суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшую невестку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Суд в Астане 4 мая приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана НазарбаеваГульмиру Сатыбалды.

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Экс-супруга обвиняется в самоуправстве и похищении человека. Находиться Сатыбалды будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Более того, суд намерен обратиться к действующему главе государства Касым-Жомарт Токаеву с просьбой о лишении бывшей невестки Назарбаева госнаграды — ордена «Курмет».

Ранее стало известно о попытке незаконного вывоза самолета из России в Казахстан. Подробности инцидента сообщает «Ридус».
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