Лодочные станции заработали в парках Москвы

Прокат весельных лодок и катамаранов открылся в столичных парках. Лодочные станции будут действовать до сентября, но плавсредство в аренду здесь выдают только в хорошую погоду. Об этом сообщили на официальном сайте московского мэра.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», арендовать лодки на парковых водоемах разрешается только совершеннолетним любителям водных прогулок. При этом все выходящие на воду граждане должны надеть спасательный жилет, который выдается на лодочной станции. Кроме того, на водных объектах будут постоянно находиться сотрудники спасательной службы, которые окажут своевременную помощь отдыхающим в случае возникновения всевозможных чрезвычайных ситуаций на воде.
Лодочные станции, готовые предоставить водные средства для проведения досуга на прудах и водоемах, будут ожидать москвичей и гостей столицы во всех парковых зонах Москвы, поделились в столичной мэрии.