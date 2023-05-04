Лодочные станции заработали в парках Москвы

Как пишет издание «Вести Подмосковья», арендовать лодки на парковых водоемах разрешается только совершеннолетним любителям водных прогулок. При этом все выходящие на воду граждане должны надеть спасательный жилет, который выдается на лодочной станции. Кроме того, на водных объектах будут постоянно находиться сотрудники спасательной службы, которые окажут своевременную помощь отдыхающим в случае возникновения всевозможных чрезвычайных ситуаций на воде.