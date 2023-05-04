Эндокринолог Арсений Русанов назвал шум в ушах признаком избытка трансжиров в организме

Скачки давления, шум в ушах и головные боли могут быть признаками избытка трансжиров в организме. Об этом заявил врач-эндокринолог Арсений Русанов.
По его словам, данная разновидность жиров является самой вредной, поскольку организм не может их усвоить. Они долго циркулируют в крови, повышая уровень холестерина, а также риск развития онкологических заболеваний и разрушая печень, пишет aif.ru.
Русанов посоветовал обратиться к врачу, если часто беспокоят скачки давления, головные боли, шум в ушах и сухость во рту. Также признаком избытка трансжиров может быть ухудшение памяти и внимания, частое мочеиспускание и резкое изменение веса.
Основными источниками данных жиров является маргарин. Русанов посоветовал заменить его сливочным или нерафинированными растительными маслами холодного отжима, как более безопасными альтернативами.
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