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Сахалинца арестовали за убийство и сожжение двух людей в 2005 году

Происшествия
Сахалинца арестовали за убийство и сожжение двух людей в 2005 году

Неоднократно судимого 48-летнего мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве, совершенном в 2005 году, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни, связанной с конфликтами в криминальной среде, расстрелял двух мужчин в декабре 2005 года. Впоследствии он погрузил тела в автомобиль и поджег его. Один из потерпевших скончался от выстрела в голову, а второй — от отравления угарным газом в салоне машины.

Правоохранительные органы в ходе расследования установили личность подозреваемого, которым оказался 48-летний рецидивист. Известно, что обвиняемый скрывался продолжительное время на территории Приморского края. По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для определения меры пресечения по факту совершения умышленного убийства двух лиц.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии суд арестовал 16-летнего подростка, который жестоко убил четвероклассницу в Карачаевске. В настоящий момент он заключен под стражу.
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