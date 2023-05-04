Сахалинца арестовали за убийство и сожжение двух людей в 2005 году

По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни, связанной с конфликтами в криминальной среде, расстрелял двух мужчин в декабре 2005 года. Впоследствии он погрузил тела в автомобиль и поджег его. Один из потерпевших скончался от выстрела в голову, а второй — от отравления угарным газом в салоне машины.