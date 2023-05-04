Электрички из Петербурга в Белоостров отправляются с опозданием из-за поджога релейного шкафа на путях

В четверг, 4 мая, рано утром неизвестные подожгли релейный шкаф на остановке «Новая Деревня – Лахта», из-за чего время прибытия пригородных поездов изменилось. Об этом сообщает телеканал «78».
Известно, что время задержки электричек достигает 30 минут. Уже два поезда отправились из Санкт-Петербурга в Белоостров с опозданием, а в обратном направлении — четыре. В компании «Российские железные дороги» подчеркивают, что за такие проступки подразумевается уголовная ответственность.
Ранее стало известно, что со второго мая на станции петербургского метрополитена «Василеостровская» ограничат пассажиропоток из-за плановых ремонтных работ, сообщает RT.