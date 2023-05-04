Электрички из Петербурга в Белоостров отправляются с опозданием из-за поджога релейного шкафа на путях

Известно, что время задержки электричек достигает 30 минут. Уже два поезда отправились из Санкт-Петербурга в Белоостров с опозданием, а в обратном направлении — четыре. В компании «Российские железные дороги» подчеркивают, что за такие проступки подразумевается уголовная ответственность.