Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Мордовии пострадала в результате столкновения легковушки с грузовиком

Происшествия
Жительница Мордовии пострадала в результате столкновения легковушки с грузовиком

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют степень вины участников ДТП в Зубово-Полянском районе.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на автотрассе «Потьма — Барашево». Грузовик марки «ГАЗ-2834», за рулем которого находился 43-летний мужчина, неожиданно потерял управление и выехал на встречную полосу, сообщают «Известия Мордовии».

Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21134». Управлявшая легковушкой 52-летнюю женщину получила повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована в Зубово-Полянскую РБ. Там ей оказали медпомощь, назначили лечение и отпустили домой.
мордовия дтп скорая
Военкоры ФАН