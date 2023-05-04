Жительница Мордовии пострадала в результате столкновения легковушки с грузовиком

Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21134». Управлявшая легковушкой 52-летнюю женщину получила повреждения средней степени тяжести и была госпитализирована в Зубово-Полянскую РБ. Там ей оказали медпомощь, назначили лечение и отпустили домой.