Четыре автомобиля столкнулись на Долгоозерной улице в Петербурге

Внедорожник спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями на северо-западе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.
Машины столкнулись на Долгоозерной улице. Участниками события стали внедорожник, грузовик, фургон и седан. В настоящий момент обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки будет вынесено процессуальное постановление.
Прежде стало известно, что в Подмосковье количество аварий сократилось на 6% в период с января по апрель текущего года. Об этом сообщил министр транспорта соответствующего региона Алексей Гержик. Подробностями ранее поделился телеканал RT.