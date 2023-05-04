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Четыре автомобиля столкнулись на Долгоозерной улице в Петербурге

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Долгоозерной улице в Петербурге

Внедорожник спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями на северо-западе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.

Машины столкнулись на Долгоозерной улице. Участниками события стали внедорожник, грузовик, фургон и седан. В настоящий момент обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки будет вынесено процессуальное постановление.

Прежде стало известно, что в Подмосковье количество аварий сократилось на 6% в период с января по апрель текущего года. Об этом сообщил министр транспорта соответствующего региона Алексей Гержик. Подробностями ранее поделился телеканал RT.
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