Реакцию в мире и России на теракт в Кремле обсудят в медиацентре «Патриот»

Нападение на Кремль, с целью ударить по российскому президенту, является и нападением на Россию в целом. Об этом написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя предотвращенную ВС РФ и спецслужбами попытку атаки Кремля украинскими беспилотными летательными аппаратами.
Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира — подчеркнул Володин. По мнению председателя Госдумы, никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может в принципе. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим, резюмировал Володин.
Как можно охарактеризовать реакцию Кремля на теракт? Как на теракт отреагировали на Западе и как — на Востоке? Что пишут россияне в социальных сетях и что говорят российские политики? Киев не взял на себя ответственность за теракт — значит, невиновен? Вернется ли Зеленский в Киев? Есть ли защита от массовых диверсий на территории России? Чего ждать москвичам на параде 9 мая и нужно ли его проводить в таких условиях?
На эти и другие вопросы в эфире медиагруппы «Патриот» ответят:
— главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко;
— директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков;
— политолог, главный редактор СИ World Russia Дмитрий Захаров.
Эфир состоится 4 мая, в четверг, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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