Реакцию в мире и России на теракт в Кремле обсудят в медиацентре «Патриот»

Как можно охарактеризовать реакцию Кремля на теракт? Как на теракт отреагировали на Западе и как — на Востоке? Что пишут россияне в социальных сетях и что говорят российские политики? Киев не взял на себя ответственность за теракт — значит, невиновен? Вернется ли Зеленский в Киев? Есть ли защита от массовых диверсий на территории России? Чего ждать москвичам на параде 9 мая и нужно ли его проводить в таких условиях?