Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Новошахтинский завод нефтепродуктов, где ночью потерпел крушение беспилотник, работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.
Утром 4 мая БПЛА врезался в строящиеся конструкции на нефтеперерабатывающем заводе. Возникший в результате взрыва пожар был оперативно ликвидирован. Четвертакова заявила, что после инцидента завод работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что утром 4 мая беспилотник был замечен в небе над Воронежской областью. Система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Информации о разрушениях не поступало. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.