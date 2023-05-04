Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Происшествия
Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Новошахтинский завод нефтепродуктов, где ночью потерпел крушение беспилотник, работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Утром 4 мая БПЛА врезался в строящиеся конструкции на нефтеперерабатывающем заводе. Возникший в результате взрыва пожар был оперативно ликвидирован. Четвертакова заявила, что после инцидента завод работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что утром 4 мая беспилотник был замечен в небе над Воронежской областью. Система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Информации о разрушениях не поступало. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.
ростовская область новошахтинск БПЛА беспилотник
Военкоры ФАН