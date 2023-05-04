Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что утром 4 мая беспилотник был замечен в небе над Воронежской областью. Система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Информации о разрушениях не поступало. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.