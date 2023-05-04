Жителя Амурской области будут судить за убийство собутыльника кочергой

Сотрудники УМВД России по Амурской области задержали жителя Белогорска по подозрению в убийстве.
По версии следствия, мужчина во время совместного злоупотребления алкогольными напитками крупно повздорил со своим знакомым. На почве внезапно вспыхнувшей личной неприязни он набросился на него с кочергой, сообщает AmurInfo.
От полученных многочисленных ударов по голове потерпевший скончался на месте инцидента. Злоумышленник завернул труп в ковер и выбросил его в проталину реки Томь. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.