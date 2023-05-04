Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жителя Амурской области будут судить за убийство собутыльника кочергой

Общество
Жителя Амурской области будут судить за убийство собутыльника кочергой

Сотрудники УМВД России по Амурской области задержали жителя Белогорска по подозрению в убийстве.

По версии следствия, мужчина во время совместного злоупотребления алкогольными напитками крупно повздорил со своим знакомым. На почве внезапно вспыхнувшей личной неприязни он набросился на него с кочергой, сообщает AmurInfo.

От полученных многочисленных ударов по голове потерпевший скончался на месте инцидента. Злоумышленник завернул труп в ковер и выбросил его в проталину реки Томь. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.
белогорск кочерга убийство
Военкоры ФАН