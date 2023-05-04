Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты по городу Алчевску в Луганской Народной Республики. Военные применили реактивную систему залпового огня HIMARS.
Утренний прилет в 04:04 зафиксировали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации. Там уточнили, что по городу были выпущены две ракеты. Информация о последствиях от удара и о пострадавших пока не поступала
Под атаку украинских военных также попадал Донецк. Как передали в региональном представительстве в СЦКК, город обстреляли за ночь 20 раз. Обстрел производился из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметра.