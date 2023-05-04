Как российские дети превращаются в социопатов, обсудят в «Патриоте»

В Санкт-Петербурге задержали подростков-блогеров за убийство 13-летней школьницы во время стрима ради лайков. В ходе допроса 16-летний подозреваемый признался следователям в содеянном и показал место, где они с подругой закопали тело девочки.
Выяснилось, что подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, только ради популярности в Сети. В качестве потерпевшей выбрали общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса.
Мотивацию убийца объяснил в ТГ-канале на аудиторию в несколько человек: «был социопатом и никого никогда не любил», а «сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела».
Как российские дети превращаются в социопатов? Некоторые источники утверждают, что преступление совершалось под заказ из даркнета за деньги, это меняет ситуацию? Могут ли подобные преступления спровоцированы ЦИПСО? Когда преступники выйдут на свободу, они повторят свои злодеяния – не пора ли ужесточить наказания для несовершеннолетних и понизить возраст ответственности? Должны ли родители и школа отвечать за подобное? Кто виноват, соцсети, видеоигры, родители, отсутствие всеобщего бесплатного дополнительного образования и спорта или ещё что?
На эти и другие вопросы в студии медиагруппы «Патриот» ответят:
— профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева;
— психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер.
Брифинг состоится 4 мая, в четверг, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79006216038.