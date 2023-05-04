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Как российские дети превращаются в социопатов, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Как российские дети превращаются в социопатов, обсудят в «Патриоте»

В Санкт-Петербурге задержали подростков-блогеров за убийство 13-летней школьницы во время стрима ради лайков. В ходе допроса 16-летний подозреваемый признался следователям в содеянном и показал место, где они с подругой закопали тело девочки.

Выяснилось, что подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, только ради популярности в Сети. В качестве потерпевшей выбрали общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса.

Мотивацию убийца объяснил в ТГ-канале на аудиторию в несколько человек: «был социопатом и никого никогда не любил», а «сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела».

Как российские дети превращаются в социопатов? Некоторые источники утверждают, что преступление совершалось под заказ из даркнета за деньги, это меняет ситуацию? Могут ли подобные преступления спровоцированы ЦИПСО? Когда преступники выйдут на свободу, они повторят свои злодеяния – не пора ли ужесточить наказания для несовершеннолетних и понизить возраст ответственности? Должны ли родители и школа отвечать за подобное? Кто виноват, соцсети, видеоигры, родители, отсутствие всеобщего бесплатного дополнительного образования и спорта или ещё что?

На эти и другие вопросы в студии медиагруппы «Патриот» ответят:

— профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева;

— психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер.

Как российские дети превращаются в социопатов, обсудят в «Патриоте»

Брифинг состоится 4 мая, в четверг, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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