Как российские дети превращаются в социопатов, обсудят в «Патриоте»

Как российские дети превращаются в социопатов? Некоторые источники утверждают, что преступление совершалось под заказ из даркнета за деньги, это меняет ситуацию? Могут ли подобные преступления спровоцированы ЦИПСО? Когда преступники выйдут на свободу, они повторят свои злодеяния – не пора ли ужесточить наказания для несовершеннолетних и понизить возраст ответственности? Должны ли родители и школа отвечать за подобное? Кто виноват, соцсети, видеоигры, родители, отсутствие всеобщего бесплатного дополнительного образования и спорта или ещё что?