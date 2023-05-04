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В Екатеринбурге пассажир получил пулю из-за конфликта с таксистом

Происшествия
В Екатеринбурге пассажир получил пулю из-за конфликта с таксистом

Таксист из травматического пистолета выстрелили в ногу пассажира и задел бедренную артерию, мужчина скончался из-за полученной травмы до приезда скорой помощи. Об этом сообщают «Известия».

Ссора со смертельным исходом произошла около железнодорожного вокзала Екатеринбурга. На месте преступления водителя задержали правоохранительные органы. По происшествию возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за грабеж и убийство 65-летнего предпринимателя задержали семейную пару.
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