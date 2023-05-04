Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В небе над Воронежем сегодня утром ПВО сбила беспилотник

Происшествия
В небе над Воронежем сегодня утром ПВО сбила беспилотник

Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА.Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает. Губернатор области Гусев отметил, что ситуация находится под его личным контролем.

Ранее сообщалось, что беспилотник-камикадзе врезался в водонапорную башню в Белгородской области. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.
БПЛА воронежская область пво
Военкоры ФАН