В небе над Воронежем сегодня утром ПВО сбила беспилотник

Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА.Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает. Губернатор области Гусев отметил, что ситуация находится под его личным контролем.
Ранее сообщалось, что беспилотник-камикадзе врезался в водонапорную башню в Белгородской области. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.