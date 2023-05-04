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Мошенники все чаще обманывают россиян, представляясь сотрудниками Центробанка

Общество
Мошенники все чаще обманывают россиян, представляясь сотрудниками Центробанка

Количество преступлений, совершенных телефонными мошенниками растет. Уже около 2 тысяч сообщений поступило в Банк России от тех, кого ограбили злоумышленники, представившись «сотрудниками Центробанка».

Схема по которой работают преступники чаще всего одна. Они звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Сбербанка, Центробанка или правоохранительных органов, сообщают о попытке аферистов взломать счет пенсионеров и предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

Одной из жертв мошенников стала 81-летняя жительница Петербурга. Преступники под видом сотрудников Центрального банка выманили у нее около двух миллионов рублей. УМВД по Василеостровскому району Петербурга возбудило уголовное дело по факту кражи.

Ранее источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что мошенники убедили женщину сообщить им персональные данные и коды из смс
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