Певица Лайма Вайкуле рассказала о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Певица Лайма Вайкуле в советские годы работала вместе с Валентином Юдашкиным. Но последняя их встреча состоялась в 2021 году, тогда состояние модельера расстроило артистку.
«Когда его увидела мне было очень больно. Он сильно похудел, изменился. Но такой же был замечательный», — рассказала Лайма.
Певица сообщила, что кутюрье сохранял улыбку в любом состоянии, всегда оставаясь позитивным человеком. Вайкуле подчеркнула, что понимает, за что все окружающие любили и любят Юдашкина.
Ранее российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина.