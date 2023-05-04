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Певица Лайма Вайкуле рассказала о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Шоу-бизнес
Певица Лайма Вайкуле рассказала о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Певица Лайма Вайкуле в советские годы работала вместе с Валентином Юдашкиным. Но последняя их встреча состоялась в 2021 году, тогда состояние модельера расстроило артистку.

«Когда его увидела мне было очень больно. Он сильно похудел, изменился. Но такой же был замечательный», — рассказала Лайма.

Певица сообщила, что кутюрье сохранял улыбку в любом состоянии, всегда оставаясь позитивным человеком. Вайкуле подчеркнула, что понимает, за что все окружающие любили и любят Юдашкина.

Ранее российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина.
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