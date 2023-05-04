Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В результате ночного обстрела Буденновского района Донецка пострадали двое взрослых и ребенок

Происшествия
В результате ночного обстрела Буденновского района Донецка пострадали двое взрослых и ребенок

За прошедшую ночь ВСУ обстреляли Донецк 20 раз. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Подразделения украинской армии обстреляли город из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметра. Под обстрелы попали Петровский, Кировский и Буденновский районы Донецка.

В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина, женщина и ребенок.

Ранее сообщалось, что СКР расследует факты обстрела украинскими военными территорий ДНР, Белгородской и Курской областей.
обстрел всу днр донецк обстрел донецка
Военкоры ФАН